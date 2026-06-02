2026年6月1日、香港メディア・香港01は、中国の俳優・楊迪（ヤン・ディー）さんが準備不足で登山して友人が搬送された体験を通じ、登山の危険性と安全確保を呼びかけたことを報じた。記事は、楊さんがこのほどSNSで、広東省深セン市の梧桐山（標高943メートル）へ登った際に遭遇したトラブルを報告したと紹介。市街地にある山だと思い特別な準備をせずに登山したところ友人が救急搬送されたこと、午後2時に登山を開始して下山した