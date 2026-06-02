中国の決済大手アリペイは5月26日、初の個人向けAIウォレットを発表しました。これにより、同社のAIネイティブな決済システムがさらに充実しました。ワンタッチ決済やQRコード決済からAIエージェント決済へ、決済とAIの深い融合が業界に新たな変革をもたらしています。アリペイは昨年9月にAI決済機能「AI付」の提供を発表し、初めてAIエージェント内での注文から決済までの全プロセスを統合しました。ユーザーはアプリを切り替える