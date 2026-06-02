2日（火）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の大阪ブルテオンはアウトサイドヒッターの甲斐優斗（22）、オポジットの西山大翔（23）と2026-27シーズンの契約を更新したことを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 甲斐は専修大学在学中の2025年に大阪Ｂに特別指定選手として加入。同年7月に正式入団が発表された。先日行われた、SVリーグ男子ファイナル第3戦ではスターティングメ