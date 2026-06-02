5月1日夕方、大分県別府市の商業施設で10代女性のスカートの中を撮影した疑いで、大分市の会社員の男が6月2日に逮捕されました。 性的姿態撮影等処罰法違反の疑いで逮捕されたのは、大分市に住む会社員の男（32）です。 男は5月1日午後5時20分頃、別府市内の商業施設で10代女性のスカートの中をスマートフォンで撮影した疑いが持たれています。 事件を目撃した人が男に声をかけたものの、男が逃走したため、