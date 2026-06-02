大分市の市道で1日午後、軽乗用車が民家の外壁に衝突した事故で、亡くなったのは88歳の男性とわかりました。助手席の女性は意識を取り戻しています。 【写真を見る】車が民家の壁に衝突死亡したのは88歳男性と判明助手席の女性は意識回復大分 亡くなったのは、大分市小野鶴に住む無職・福山一夫さん（88）です。 1日午後2時前、大分市小野鶴の市道で、直進していた軽乗動車が道路脇にある民家の外壁と信号機に衝突しまし