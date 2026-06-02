気象台は、2日午後1時51分に、波浪警報を高知市、室戸市、安芸市、南国市、土佐市などに発表しました。高知県では、高波に警戒してください。【波浪警報（発表中）】■高知市●波浪警報【発表】■室戸市●波浪警報【発表】■安芸市●波浪警報【発表】■南国市●波浪警報【発表】■土佐市●波浪警報【発表】■須崎市●波浪警報【発表】■宿毛市●波浪警報■土佐清水市●波浪警報■四万十市●波浪警報■香南市●波浪警報【発表】■東