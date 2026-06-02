女優の久保田磨希（53）が2日までに自身のインスタグラムを更新。吉本新喜劇メンバーとの“再会ショット”が反響を呼んでいる。久保田は「珠ちゃんのおかげで、約30年ぶりの再会」と書き出し、吉本新喜劇の末成映薫、内場勝則、島田珠代、森田まりことの写真を披露した。そして「20代前半に大変お世話になったゆみ姉こと末成映薫さんと約30年ぶりのご飯」と告白。「若い頃はいつもお腹いっぱいご飯を食べさせて貰ってました