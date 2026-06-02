気象台は、2日午後1時51分に、暴風警報を高知市、室戸市、安芸市、南国市、土佐市などに発表しました。高知県では、暴風に警戒してください。【暴風（雪）警報（発表中）】■高知市●暴風警報【発表】■室戸市●暴風警報【発表】■安芸市●暴風警報【発表】■南国市●暴風警報【発表】■土佐市●暴風警報【発表】■須崎市●暴風警報【発表】■宿毛市●暴風警報【発表】■土佐清水市●暴風警報【発表】■四万十市●暴風警報【発表】