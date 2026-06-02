サイボウズは2026年6月1日付で、日本経済団体連合会（経団連）に入会した。同社は、1997年に創業し、企業理念「チームワークあふれる社会を創る」のもと、チームワークを支えるソフトウェアを開発している。2011年にクラウド事業を開始し、業種や規模を問わず、多くの企業やチームの皆様に、「kintone」「サイボウズ Office」「Garoon」「メールワイズ」の4製品を提供している。○経団連入会の目的同社は、今まで培ってきた知見を