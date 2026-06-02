第一三共ヘルスケアは、外用鎮痛消炎薬「パテックス」ブランドから、超薄型の冷感シップ「パテックスうすぴたシップα」(第3類医薬品)を6月15日にリニューアル発売する。パテックスうすぴたシップα「パテックスうすぴたシップα」は、腰痛や肩こり、筋肉痛に効く冷感タイプのシップ剤。今回のリニューアルでは、効果や貼りやすさ、剥がしやすさはそのままに、皮膚に粘着する膏体部分の処方を一部見直した。製品の厚さは約0.9mmの