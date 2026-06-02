インスタグラム更新ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート女子で銅メダルを獲得した中井亜美（TOKIOインカラミ）が1日、自身のインスタグラムを更新。5月30、31日に出演したアイスショーの写真を公開すると、ファンの間に反響が広がった。中井は5月30、31日にアイスショー「Fantasy on Ice」（幕張イベントホール）に初出演。インスタグラムに「初めての出演でしたがとっても楽しく、幸せな時間を皆さんと過ごせました！」