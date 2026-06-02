共産党が2026年6月1日に公式Xを更新し、田村智子委員長が新橋で街の人と対話する動画を公開したことを報告した。一方、新橋を「完全アウェイ」と表記したことでさまざまな声を集めている。新橋のサラリーマンに「果敢にインタビューを試みる」田村委員長共産党公式Xは、「『たむともストリート対話』今回は『サラリーマンの聖地』といわれる新橋へ」と公式YouTubeに公開した動画について説明。一方、「サラリーマンの聖地」と説明