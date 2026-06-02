香川県／池田豊人知事5月25日の定例記者会見 香川県は、地元への愛着を深める「香川県民の日」を制定したことに合わせ、新しい「県民歌」を作ることを5月25日に発表しました。1500万円の予算をかけ、シンガーソングライターのさだまさしさんが作詞・作曲を手掛けますが、そもそも「香川県民歌」があることを知らない県民も多い中、なぜ新たに制作を行うのでしょうか？ 1954年に制定香川県民歌とは？ 香川