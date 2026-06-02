パラグアイ代表のW杯メンバー26人が発表された北中米ワールドカップ（W杯）に臨むパラグアイ代表が、W杯メンバー26人を発表した。パラグアイ代表は南米予選を6位で通過し、日本とも対戦した2010年大会以来4大会ぶり9度目のW杯出場を決めた。南米予選では18試合で10失点という堅守を誇ったパラグアイは、アルゼンチン人のグスタボ・アルファロ監督の下で上位進出を目指す。26人のメンバーの多くはアメリカ大陸でプレーしてお