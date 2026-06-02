生成AIブームによってさまざまなAIスタートアップ企業が設立される中、生成AIがブームになる前に設立されたスタートアップは凋落してしまいました。調査によると、かつて急成長していたスタートアップ企業の半数が、ChatGPTの登場以降に評価額を落としています。Tech unicorn companies list & tracker - PitchBookhttps://pitchbook.com/news/articles/unicorn-startups-list-trendsAI crushes startup valuations for pre-Ch