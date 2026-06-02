JI BLUEの白岩瑠姫（JO1）と高塚大夢（INI）が1日、都内の会場で開催された「SAMURAI BLUE Project for FIFA World Cup 2026TM『ONE CREATURE』無数の個性、ひとつの生きもの。」キックオフ特別試写会舞台あいさつに出席。サッカー日本代表チームへエールを送った。【写真】ユニフォーム姿の白岩瑠姫イベントには、白岩、高塚のほか、日本サッカー協会会⻑の宮本恒靖、ウカスカジーよりGAKU-MC、お笑いコンビ・ペナルテ