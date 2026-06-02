Milton A.N.C. Marshallは、ワイヤレスヘッドフォン「Milton A.N.C.」の発売を記念して、渋谷のライブハウス「WWW X」にてイベントを開催。DJ Mars89が東京のさまざまな「騒音」をサンプリングした特別な楽曲をプレイし、アクティブノイズキャンセリング(ANC)機能の実力をアピールしたほか、Marshallブランドのこれからの取り組みについて、Marshall Group APAC マーケティング・ディレクター Rachel Wu氏が