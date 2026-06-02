午後1時51分高知地方気象台は気象警報・注意報を発表しました。新たな発表は次のとおりです。波浪警報 室戸、高知市、安芸市、南国市、土佐市、須崎市、香南市、奈半利町、田野町、安田町、芸西村、中土佐町、四万十町高知県では、高波に警戒してください。午後1時51分現在、高知県に発表されている全ての波浪に関する気象情報は次のとおりです。波浪警報 室戸全域、高知市、安芸市、南国市、土佐市、須崎市、宿毛市、土佐清水市、