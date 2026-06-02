女優・嵐莉菜がコーデショットを公開した。嵐は１日までに自身のインスタグラムを更新。黒の帽子にオフショルトップス姿のアップショットや、白のロングスリーブにデニムのミニスカートをあわせたコーデショットを披露した。この投稿にファンからは「ひえええかわいすぎる」「オフショ最高です」「やば。めろ」「美しくて目が離せません！」「メチャカワ」などの声が寄せられている。