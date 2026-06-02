スターバックスとサントリービバレッジ＆フードは、チルドカップシリーズの新商品「スターバックス アールグレイマスカットティーラテ」を9日から期間限定で発売する。スターバックスのチルドカップシリーズとしては初となるマスカットフレーバーで、初夏にふさわしい爽やかな味わいが特長だ。【画像】おすすめのフードペアリング同商品は、ジューシーなマスカット果汁とフレッシュなミルクを、ベルガモットが華やかに香るアー