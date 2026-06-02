女子プロレスのマリーゴールドは２日、先月２８日の新宿ＦＡＣＥ大会での試合中に左肩を負傷しレフェリーストップとなっていた山岡聖怜（せり、１９）について、「外傷性肩関節不安定症」と診断されたことを報告した。今月９日に手術を受けるといい、「復帰には半年ほどかかる予定です」と発表。デビュー２年目ながら、既にタッグやシングルのベルトを巻いているホープの長期離脱に激震が走った。山岡は新宿大会のメインで行わ