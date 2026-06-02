恵俊彰（61）が2日、TBS系「ひるおび」（月〜金曜午前10時25分）にMCとして生出演。大雨によって自動車を運転する際に想定される被害についてコメントした。台風6号の列島接近を特集した。アンダーパスが冠水状態で自動車を運転すると、エンジン停止などになるため、運転しない判断も重要になるということについて注意喚起をした。恵は「ドアが開かなくなるということで、簡単なトンってたたけば割れるようなね…アレ、買いました