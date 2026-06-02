北中米ワールドカップのグループリーグで日本と対戦するスウェーデンが、現地時間1日に親善試合でノルウェーと対戦。試合は1−3でスウェーデンが敗れた。この試合スウェーデンはUEFAチャンピオンズリーグ決勝直後ということもあり、エースであるヴィクトル・ギョケレシュが不在。ノルウェーもアーリング・ハーランドとマーティン・ウーデゴールが不在となる中、開始９分にヨルゲン・ストランド・ラーセンのゴールでノルウェーが先