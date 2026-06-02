JCOMは、集合住宅向け光回線サービス「J:COM 光 Direct」で、最大通信速度2.5Gbpsの新プランの提供を開始した。従来の1Gbpsと同水準の料金設定となる。 新プランの2.5Gbpsは、従来の1Gbpsに代わる新たな標準プラン。集合住宅に「10Gコース」が導入されている場合、入居者は2.5Gbpsと10Gbpsのどちらかを選べる。なお、LAN配線方式で導入している場合、最大通信速度は1Gbpsまでとなる。 「J:COM 光 Direc