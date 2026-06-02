元ＡＫＢ４８でタレントの高橋みなみが、人気タレント同士の２ショットを公開した。高橋は１日に自身のインスタグラムを更新。番組でロックバンド「ＢＲＥＡＫＥＲＺ」のボーカルでタレントのＤＡＩＧＯと共演したことを明かすと「久しぶりにＤＡＩＧＯさんに会えて嬉しかったし、ロケが面白すぎた」とつづった。投稿では、ＤＡＩＧＯの代名詞ポーズである「ウィッシュ」をした２ショットや、ロケ中のショットをアップ。デニ