俳優の高橋一生（45）、斎藤工（44）、水上恒司（27）、松永大司監督（51）が2日、都内で行われたPrime Originalドラマ『犯罪者』（7月17日からPrime Videoで世界独占配信）の制作発表会見に参加した。【集合ショット】“犯罪者の皆様”と呼ばれ苦笑いした高橋一生＆斎藤工＆水上恒司らクランクインが始まる前に2週間ほどのリハーサル期間が設けられた。松永組のやり方だそうで、単なる読み合わせではなく、それぞれが熱量を持