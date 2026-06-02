台風６号の接近により、芸能界にも影響が出ている。３日には本州南岸を西日本から東日本に進む見込みで、東京都内では３日朝から昼過ぎにかけて警報級の大雨となる恐れがあり、主催者はイベント開催可否の判断を迫られている。ハロー！プロジェクト所属のアイドルグループ「つばきファクトリー」は、３日に東京・池袋のサンシャインシティで予定していた新曲「ＦｉｒｅＷｏｒｋｓ／まっぴらだってば！」の発売記念イベントを中