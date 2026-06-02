Ｊ２藤枝は２日、ＭＦ金子翔太（３１）との契約が今季をもって満了することを発表した。金子は栃木県出身ながら、静岡との縁が深い選手だった。２０１３年に清水の特別指定選手となり、翌１４年にプロ入り。栃木を経て清水に復帰し、２１年からは磐田で４シーズンプレーした。２５年に藤枝へ加入し、昨季はリーグ戦２７試合に出場。今季の特別大会では４試合に出場したが、いずれも途中出場だった。Ｊ１通算１７２試合出場、２４