ことしに入って確認されたはしかの患者数は511人にのぼり、過去10年で2番目に多くなっています。厚生労働省によりますと、はしかの患者は先月24日までの1週間で、全国で11人確認されました。ことしの累計は511人にのぼり、去年の同じ時期の3.9倍以上となるほか、過去10年で2番目に多くなっています。新たに報告された11人の内訳は、東京都が8人と最も多く、次いで愛知県が2人、大阪が1人となっています。はしかは感染力が非常に強