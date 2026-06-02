◆日本生命セ・パ交流戦２０２６阪神―西武＝雨天中止＝（２日・甲子園）阪神の高卒３年目・百崎蒼生内野手が、１軍に合流した。東海大熊本星翔から２０２３年ドラフト４位で阪神に入団。３年目の今季は２軍３９試合で打率２割３分５厘、３本塁打、１３打点という成績を残している。この日の西武戦（甲子園）は、台風６号の影響で中止が決定した。