俳優本木雅弘（60）とエッセイストで歌手の内田也哉子さん（50）夫妻の長男でモデルのUTAが2日までに、自身のインスタグラムを更新。オフィシャルファンクラブ開設を報告した。UTAは「自分ごとでまだ恥ずかしい気持ちもありますが、「UTA's UNIVERSE」オフィシャルファンクラブをスタートすることになりました」と報告。自身の出演情報や会員限定のブログやイベント・舞台あいさつなどのチケット先行受付といったコンテンツが案内