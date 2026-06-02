●「養護教諭が追い詰めた」と炎上した過去 政界を追い出された星野茉莉(黒木華)が、市井に生きる政治素人のスナックのママ・月岡あかり(野呂佳代)をスカウトし、東京都知事選に挑む姿を描く、カンテレ・フジテレビ系ドラマ『銀河の一票』(毎週月曜22:00〜 ※FOD・TVerなどで見逃し配信)の第7話が、1日に放送された。今回は、本作が魅せたリアルな選挙準備風景と、新たに明示された、あかりの過去について、考察をしてみる。野呂佳