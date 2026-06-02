女優のハン・ダガムが、45歳で妊娠に成功した秘訣を明かす。6月3日に韓国で放送されるKBS2『スターパパ奮闘記！スーパーマンが帰ってきた』第624回は、「奇跡のように訪れた祝福」をテーマに放送される。MCのキム・ジョンミン、ラルラル、そして妊娠21週目を迎えたハン・ダガムが出演する。【画像】ハン・ダガム、赤ちゃんを初公開!?同番組に初出演するハン・ダガムは、自身を「妊娠21週目の“チャルトク（赤ちゃんの愛称）”のマ