韓国代表を取り巻く視線が冷ややかだ。最低クラスの評価が下された。【画像】ソン・フンミン、薄毛疑惑英『ガーディアン』は北中米W杯開幕に先駆け、出場国のパワーランキングを公開。韓国を48カ国中、44位に位置づけた。同紙は「ホン・ミョンボ監督が4バックのシステムに慣れたディフェンダーを無理に3バックに配置したことで、守備面での不安を招いている」と指摘。さらに「主将でありエースのソン・フンミンのパフォーマンスも