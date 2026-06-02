【モデルプレス＝2026/06/02】6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）のガウル（GAEUL）が5月30日、自身のInstagramを更新。ノースリーブのミニワンピース姿を公開した。【写真】23歳人気K-POPアイドル「透き通るような美肌」ノースリミニワンピ姿◆IVEガウル、美デコルテ輝くノースリショット公開ガウルは「楽しんだ日々」と韓国語でコメント。タイトなシルエットの白いオフショルダートップス姿のセルフショットや、白いタンクト