名古屋地方気象台は2日午後1時、愛知県、三重県、静岡県で線状降水帯が発生し、大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があると発表しました。 【予想される地域と期間】 ▼愛知 3日未明から朝にかけて ▼三重 2日夜遅くから3日朝にかけて ▼静岡 3日明け方から昼前にかけて 気象台は「大雨に対する心構えを高めて、防災気象情報やキキクルなどの情報に留意してください」と呼びかけています。 東海地