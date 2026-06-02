日本の元AV女優との“密会”疑惑でボーイズグループTHE BOYZを離れたチュ・ハンニョンに、思わぬ転機が訪れている。彼の芸能人生に大きな傷を残した性売買疑惑。その疑惑を報じた記者が、虚偽報道による名誉毀損の疑いで在宅起訴されたのだ。【写真】チュ・ハンニョンと密会疑惑の元AV女優これにより、ファンの間では当然のように「チュ・ハンニョンはTHE BOYZに戻れるのか」という期待も膨らんでいる。だが、話はそこまで単純では