『JACK IN THE DONUTS(ジャックインザドーナツ)』は、6月10日からレモンシリーズ全3種を、7月22日からバナナシリーズ全3種を期間限定で販売する。全国の計34店舗で取り扱う。レモンとバナナそれぞれの素材感を生かしながら、甘さだけでなく軽やかさも感じられる味わいに仕上げ、暑い季節にも楽しみやすい商品を目指したという。【レモン&バナナの夏限定ドーナツ 画像はこちら】〈レモンシリーズ全3種〉販売期間:6月10日(水)〜