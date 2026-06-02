【モデルプレス＝2026/06/02】Snow Manの宮舘涼太が6月2日、都内で開催されたスキンケアブランド「レカルカ」アンバサダー就任発表会に出席。素の自分について語った。【写真】Snow Manメンバー、カラコン＆短髪ビジュで雰囲気ガラリ◆宮舘涼太、起きた瞬間から「It‘s showtime」宮舘はブラックスーツにボルドーのシャツを合わせたスタイリングで登場。司会が「この距離があってもドキドキしちゃいます」と思わずつぶやくと、宮舘