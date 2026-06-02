【ソフィア・F・シャーリング バニーVer.（ホワイトエディション）】 10月 発売予定 価格：44,000円 フリーイングは、フィギュア「ソフィア・F・シャーリング バニーVer.（ホワイトエディション）」を10月に発売する。価格は44,000円。 本製品は、イラストレーターの高峰ナダレ氏が手掛けるオリジナルシリーズ「バニー