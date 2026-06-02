【楽天ブックス：ガンプラ】 6月2日 販売再開 楽天ブックスにて、ガンプラ「HG 1/144 メッサーM01型（ガウマン機）」などが販売再開している。 今回楽天ブックスにて6月再入荷分のガンプラが販売再開しており、「HG 1/144 メッサーM01型（ガウマン機）」のほか、「HG 1/144 グスタフ・カール00型」や「HG Ξガンダム（機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの