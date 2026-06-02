◇プロ野球 交流戦 阪神-西武 (2日、甲子園球場)阪神と西武の一戦は台風6号の影響で中止と発表されました。交流戦中止は今季初となります。ホームチームの阪神はXで「本日6/2(火)、阪神甲子園球場にて予定されておりました阪神-西武は、台風接近のため中止が決定しました」とコメントしています。