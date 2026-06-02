俳優の山本耕史（49）が2日、都内で不動産仲介関連サービスを提供する「TERASS」新CM発表会に出席した。司会から「人生の大きな決断をする時、信頼できるパートナーの条件」について問われると、「自分にきっちり意見をしてくれる人。仲いい人って、どうしても応援したくなりますよね。でも今の現状を的確に指摘してくれる人が信頼できると思います。無知な部分をね」と明かした。続けて、「いまパッと浮かんだのは香取（慎