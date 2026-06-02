MLBは日本時間2日、最新のチームパワーランキングを発表しました。(※成績は日本時間1日時点)大谷翔平選手や山本由伸投手、佐々木朗希投手が所属するドジャースは前回の3位から1つ順位を上げて2位に。投打で活躍する大谷選手を始め、アンディ・パヘス選手、マックス・マンシー選手などが今季序盤から好調が続いています。また5勝目を手にした山本由伸投手は、防御率2.86でチームトップ。佐々木朗希投手も含め日本人選手の活躍も目