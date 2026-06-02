お笑いコンビ「千鳥」の大悟（46）が1日放送の日本テレビ系「大悟の芸人領収書」（月曜後11・59）に出演。大物芸人との関係を明かした。この日は「ナニワの先輩集団襲来SP」。大悟が大阪時代に世話になったという「ハイヒール」モモコ、「千原兄弟」千原せいじ、「シャンプーハット」恋さんが集結した。高卒で上阪し、貧乏な下積み時代を過ごした大悟。モモコに「私の同期のトミーズとかにもお金借りに行ったでしょ？」と振