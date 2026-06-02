アンジャッシュ・渡部建が５月３０日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「渡部のサシ飲み」を更新した。ゲストはサッカー元日本代表・柿谷曜一朗氏。柿谷氏は、Ｃ大阪の下部組織で育ち、２００６年に当時クラブ史上最年少の１６歳でプロ契約。卓越したテクニックと創造性にあふれた数々のプレーで「天才」と呼ばれ、若い時期から将来を嘱望された。柿谷氏は、２０１４年に、スイスの名門・バーゼルに移籍。欧州ＣＬで世界的な