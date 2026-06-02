今年の中国大学統一入学試験（通称「高考」）が7日に始まるのを前に、多くの地域が受験生を対象に高考期間中の路線バスや地下鉄の乗車無料という思いやりあふれる措置を講じている。一部の地域では保護者もその対象となる。江蘇省蘇州市公交集団は5月30日、微信（WeChat）公式アカウントで、高考期間中、全ての受験生は本人の受験票を提示すれば、蘇州市内の全ての路線バス（オーダー型バス路線は含まず）にどの停留所からでも何回