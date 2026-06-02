言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、園芸のスタイル、レースでの栄冠、そして日々のデジタルライフに欠かせない設定という、それぞれ異なる場面で活躍する3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。は□□えか□□まま□□けヒント：土を入れた容器で植物を