エミーラ史上最もパワフルかつ最軽量！英国ブランドのロータスは2026年5月26日、ミッドシップスポーツカー「エミーラ」のラインナップに最上位モデル新型「Emira 420 Sport（エミーラ 420スポーツ）」を発表しました。グローバルでは現在注文受付中で、英国での納車は2026年8月以降を予定しています。また、日本の公式サイトでも案内が開始されており、国内には2026年夏に登場する見込みです。【画像】超カッコイイ！ これが「