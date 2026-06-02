感謝の特別価格と約2倍サイズのネタが目白押し！ 全国の店舗で期間限定フェアが開幕「スシロー」は、2026年6月3日より全国の店舗にて、年に一度の大きな感謝を込めた「感謝一杯。腹一杯。スシローの日2026第一弾」を開催します。今回の目玉商品となる「いくら包み」は、ねっとりとしたいくらの旨みを包みでダイレクトに味わえる一品で、税込110円からの感謝の特別価格で登場。さらに、店内で丁寧に1枚1枚切りつける「特ネ